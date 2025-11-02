dark money (DUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000573 $ 0.00000573 $ 0.00000573 24H lav $ 0.00000634 $ 0.00000634 $ 0.00000634 24H høj 24H lav $ 0.00000573$ 0.00000573 $ 0.00000573 24H høj $ 0.00000634$ 0.00000634 $ 0.00000634 All Time High $ 0.00043282$ 0.00043282 $ 0.00043282 Laveste pris $ 0.00000562$ 0.00000562 $ 0.00000562 Prisændring (1H) +0.84% Prisændring (1D) -8.78% Prisændring (7D) -4.24% Prisændring (7D) -4.24%

dark money (DUSD) realtidsprisen er $0.00000578. I løbet af de sidste 24 timer har DUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000573 og et højdepunkt på $ 0.00000634, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DUSDs højeste pris nogensinde er $ 0.00043282, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000562.

Når det gælder kortsigtet performance, DUSD har ændret sig med +0.84% i løbet af den sidste time, -8.78% i løbet af 24 timer og -4.24% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

dark money (DUSD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.77K$ 5.77K $ 5.77K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.77K$ 5.77K $ 5.77K Cirkulationsforsyning 999.35M 999.35M 999.35M Samlet Udbud 999,350,333.272535 999,350,333.272535 999,350,333.272535

Den nuværende markedsværdi på dark money er $ 5.77K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DUSD er 999.35M, med et samlet udbud på 999350333.272535. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.77K.