Dark Magician Girl (DMG) Information Dark Magician Girl is a memecoin of the most kawaii Yu Gi Oh waifu on the Solana blockchain. We aim to bridge the gap between anime and crypto, with plans of releasing merchandise (body pillows and PJs mainly, maybe some slippers too), and an NFT collection. We also aim to build a V2 website that will have a lot of interactive features and be a lot of fun to use and waste time on. The endgame is build a cult-like community that will never waiver under pressure, and to have a lot of fun along the way. Officiel hjemmeside: https://dmgsol.xyz/

Dark Magician Girl (DMG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dark Magician Girl (DMG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 100.48K $ 100.48K $ 100.48K Samlet udbud $ 998.75M $ 998.75M $ 998.75M Cirkulerende forsyning $ 998.75M $ 998.75M $ 998.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 100.48K $ 100.48K $ 100.48K Alle tiders Høj: $ 0.00046369 $ 0.00046369 $ 0.00046369 Alle tiders Lav: $ 0.00001042 $ 0.00001042 $ 0.00001042 Nuværende pris: $ 0.00010063 $ 0.00010063 $ 0.00010063 Få mere at vide om Dark Magician Girl (DMG) pris

Dark Magician Girl (DMG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dark Magician Girl (DMG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DMG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DMG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DMG's tokenomics, kan du udforske DMG tokens live-pris!

DMG Prisprediktion Vil du vide, hvor DMG måske er på vej hen? Vores DMG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

