Dappad (APPA) Information Dappad Launchpad, a connective link that bridges the gap between Layer 2 projects and early investors, boasts a versatile multichain capability. This unique feature empowers the Launchpad to facilitate token launches across various blockchain networks, enhancing accessibility for a diverse range of projects. Through the introduction of an account abstraction model, Dappad Launchpad ensures streamlined user experiences, fostering more straightforward interactions without compromising on security. Our mission is to provide a seamless, secure, and user-friendly journey from project initiation to success. By supporting multichain functionality, we aim to cater to a broader spectrum of projects and investors, promoting success stories across different blockchain ecosystems. Officiel hjemmeside: https://dappad.app/ Hvidbog: https://docs.dappad.app/ Køb APPA nu!

Dappad (APPA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dappad (APPA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Alle tiders Høj: $ 0.064567 $ 0.064567 $ 0.064567 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0025648 $ 0.0025648 $ 0.0025648 Få mere at vide om Dappad (APPA) pris

Dappad (APPA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dappad (APPA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal APPA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange APPA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår APPA's tokenomics, kan du udforske APPA tokens live-pris!

