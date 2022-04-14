Daoversal (DAOT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Daoversal (DAOT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Daoversal (DAOT) Information Daoversal is a Web3 social-ecological platform built on blockchain. Web3 social network, DappStore, DeFi infrastructure platform, and AI artificial intelligence apps are the key businesses of Daoversal. ConciousDAO incubated Daoversal, which was initially developed on the CVN public chain ecosystem. It will eventually support global mainstream multi-chains. Daoversal will become a traffic portal for Web3 users and will construct a financial empire in the Web3 world through the development and deployment of AI technologies. Officiel hjemmeside: https://daoversal.com/ Hvidbog: https://docs.daoversal.com/whitepaper-EN.pdf Køb DAOT nu!

Daoversal (DAOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Daoversal (DAOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Alle tiders Høj: $ 7.15 $ 7.15 $ 7.15 Alle tiders Lav: $ 0.01248745 $ 0.01248745 $ 0.01248745 Nuværende pris: $ 0.0137314 $ 0.0137314 $ 0.0137314 Få mere at vide om Daoversal (DAOT) pris

Daoversal (DAOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Daoversal (DAOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DAOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DAOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DAOT's tokenomics, kan du udforske DAOT tokens live-pris!

