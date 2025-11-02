DAOBase (BEE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.02333404 - $ 0.02333898
24H lav $ 0.02333404
24H høj $ 0.02333898
All Time High $ 0.119035
Laveste pris $ 0.00840027
Prisændring (1H) --
Prisændring (1D) -0.01%
Prisændring (7D) +17.26%

DAOBase (BEE) realtidsprisen er $0.02333614. I løbet af de sidste 24 timer har BEE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02333404 og et højdepunkt på $ 0.02333898, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BEEs højeste pris nogensinde er $ 0.119035, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00840027.

Når det gælder kortsigtet performance, BEE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.01% i løbet af 24 timer og +17.26% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DAOBase (BEE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.28M
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 23.34M
Cirkulationsforsyning 55.00M
Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på DAOBase er $ 1.28M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BEE er 55.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 23.34M.