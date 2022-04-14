Dank Frog (DANK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dank Frog (DANK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dank Frog (DANK) Information Take Over (CTO), where the community took charge of the project to create something new and exciting in the crypto space. It is about collectibles. Meme coin based on legendary MLG Frog meme which main purpose is to be collected and hold. The $DANK project is a meme coin revolution fully powered by the community. It started as a Community Inspired by the viral power of frog memes and meme coins like $PEPE, $DANK aims to leverage humor, community spirit, and hype to become the next meme coin sensation on the Solana blockchain. Officiel hjemmeside: https://dankfrogcto.com/ Køb DANK nu!

Dank Frog (DANK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dank Frog (DANK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.69K $ 6.69K $ 6.69K Samlet udbud $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M Cirkulerende forsyning $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.69K $ 6.69K $ 6.69K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Dank Frog (DANK) pris

Dank Frog (DANK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dank Frog (DANK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DANK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DANK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DANK's tokenomics, kan du udforske DANK tokens live-pris!

DANK Prisprediktion Vil du vide, hvor DANK måske er på vej hen? Vores DANK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DANK Tokens prisprediktion nu!

