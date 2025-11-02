UdvekslingDEX+
Den direkte Danaher xStock pris i dag er 209.87 USD. Følg med i realtid DHRX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DHRX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Danaher xStock Logo

Danaher xStock Pris (DHRX)

1 DHRX til USD direkte pris:

$209.87
$209.87
-0.90%1D
Danaher xStock (DHRX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:20:46 (UTC+8)

Danaher xStock (DHRX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 209.8
$ 209.8
24H lav
$ 213.21
$ 213.21
24H høj

$ 209.8
$ 209.8

$ 213.21
$ 213.21

$ 230.48
$ 230.48

$ 180.2
$ 180.2

-0.15%

-0.96%

-5.49%

-5.49%

Danaher xStock (DHRX) realtidsprisen er $209.87. I løbet af de sidste 24 timer har DHRX handlet mellem et lavpunkt på $ 209.8 og et højdepunkt på $ 213.21, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DHRXs højeste pris nogensinde er $ 230.48, mens den laveste pris nogensinde er $ 180.2.

Når det gælder kortsigtet performance, DHRX har ændret sig med -0.15% i løbet af den sidste time, -0.96% i løbet af 24 timer og -5.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Danaher xStock (DHRX) Markedsinformation

$ 185.97K
$ 185.97K

--
--

$ 4.77M
$ 4.77M

886.09
886.09

22,714.950734914
22,714.950734914

Den nuværende markedsværdi på Danaher xStock er $ 185.97K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DHRX er 886.09, med et samlet udbud på 22714.950734914. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.77M.

Danaher xStock (DHRX) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Danaher xStock til USD $ -2.0433491785383.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Danaher xStock til USD $ -0.6616781360.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Danaher xStock til USD $ +6.6365511140.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Danaher xStock til USD $ +9.74345399194453.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -2.0433491785383-0.96%
30 dage$ -0.6616781360-0.31%
60 dage$ +6.6365511140+3.16%
90 dage$ +9.74345399194453+4.87%

Hvad er Danaher xStock (DHRX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Danaher xStock (DHRX) Ressource

Danaher xStock Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Danaher xStock (DHRX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Danaher xStock (DHRX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Danaher xStock.

Tjek Danaher xStock prisprediktion nu!

DHRX til lokale valutaer

Danaher xStock (DHRX) Tokenomics

At forstå tokenomics for Danaher xStock (DHRX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DHRX Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Danaher xStock (DHRX)

Hvor meget er Danaher xStock (DHRX) værd i dag?
Den direkte DHRX pris i USD er 209.87 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DHRX til USD pris?
Den aktuelle pris på DHRXtil USD er $ 209.87. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Danaher xStock?
Markedsværdien for DHRX er $ 185.97K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DHRX?
Den cirkulerende forsyning af DHRX er 886.09 USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DHRX?
DHRX opnåede en ATH-pris på 230.48 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DHRX?
DHRX så en ATL-pris på 180.2 USD.
Hvad er handelsvolumen for DHRX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DHRX er -- USD.
Bliver DHRX højere i år?
DHRX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DHRX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Danaher xStock (DHRX) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

