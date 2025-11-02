Danaher xStock (DHRX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 209.8 $ 209.8 $ 209.8 24H lav $ 213.21 $ 213.21 $ 213.21 24H høj 24H lav $ 209.8$ 209.8 $ 209.8 24H høj $ 213.21$ 213.21 $ 213.21 All Time High $ 230.48$ 230.48 $ 230.48 Laveste pris $ 180.2$ 180.2 $ 180.2 Prisændring (1H) -0.15% Prisændring (1D) -0.96% Prisændring (7D) -5.49% Prisændring (7D) -5.49%

Danaher xStock (DHRX) realtidsprisen er $209.87. I løbet af de sidste 24 timer har DHRX handlet mellem et lavpunkt på $ 209.8 og et højdepunkt på $ 213.21, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DHRXs højeste pris nogensinde er $ 230.48, mens den laveste pris nogensinde er $ 180.2.

Når det gælder kortsigtet performance, DHRX har ændret sig med -0.15% i løbet af den sidste time, -0.96% i løbet af 24 timer og -5.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Danaher xStock (DHRX) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Danaher xStock er $ 185.97K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DHRX er 886.09, med et samlet udbud på 22714.950734914. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.77M.