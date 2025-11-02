DADI Insight Token (DIT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 10.85 $ 10.85 $ 10.85 24H lav $ 15.83 $ 15.83 $ 15.83 24H høj 24H lav $ 10.85$ 10.85 $ 10.85 24H høj $ 15.83$ 15.83 $ 15.83 All Time High $ 19.08$ 19.08 $ 19.08 Laveste pris $ 7.47$ 7.47 $ 7.47 Prisændring (1H) +0.02% Prisændring (1D) -8.09% Prisændring (7D) -18.99% Prisændring (7D) -18.99%

DADI Insight Token (DIT) realtidsprisen er $11. I løbet af de sidste 24 timer har DIT handlet mellem et lavpunkt på $ 10.85 og et højdepunkt på $ 15.83, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DITs højeste pris nogensinde er $ 19.08, mens den laveste pris nogensinde er $ 7.47.

Når det gælder kortsigtet performance, DIT har ændret sig med +0.02% i løbet af den sidste time, -8.09% i løbet af 24 timer og -18.99% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DADI Insight Token (DIT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.06M$ 6.06M $ 6.06M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 16.50M$ 16.50M $ 16.50M Cirkulationsforsyning 551.28K 551.28K 551.28K Samlet Udbud 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

Den nuværende markedsværdi på DADI Insight Token er $ 6.06M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DIT er 551.28K, med et samlet udbud på 1500000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.50M.