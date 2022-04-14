Daddy Chill (DADDYCHILL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Daddy Chill (DADDYCHILL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Daddy Chill (DADDYCHILL) Information Daddy Chill is a cryptocurrency token developed on the Solana blockchain. The project aims to provide users with fast and low-cost transactions within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. By leveraging Solana's high throughput and low latency, Daddy Chill seeks to enhance user experience. Additionally, the project plans to engage the community through various events and rewards to encourage active participation. Officiel hjemmeside: https://daddy-chill.fun Køb DADDYCHILL nu!

Daddy Chill (DADDYCHILL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Daddy Chill (DADDYCHILL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 37.62K $ 37.62K $ 37.62K Samlet udbud $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Cirkulerende forsyning $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 37.62K $ 37.62K $ 37.62K Alle tiders Høj: $ 0.00648647 $ 0.00648647 $ 0.00648647 Alle tiders Lav: $ 0.00001872 $ 0.00001872 $ 0.00001872 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Daddy Chill (DADDYCHILL) pris

Daddy Chill (DADDYCHILL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Daddy Chill (DADDYCHILL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DADDYCHILL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DADDYCHILL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DADDYCHILL's tokenomics, kan du udforske DADDYCHILL tokens live-pris!

DADDYCHILL Prisprediktion Vil du vide, hvor DADDYCHILL måske er på vej hen? Vores DADDYCHILL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DADDYCHILL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!