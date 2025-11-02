UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte DACHU THE CHEF pris i dag er 0.00042279 USD. Følg med i realtid DACHU til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DACHU prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte DACHU THE CHEF pris i dag er 0.00042279 USD. Følg med i realtid DACHU til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DACHU prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om DACHU

DACHU Prisinfo

Hvad er DACHU

DACHU Officiel hjemmeside

DACHU Tokenomics

DACHU Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

DACHU THE CHEF Logo

DACHU THE CHEF Pris (DACHU)

Ikke noteret

1 DACHU til USD direkte pris:

$0.00042279
$0.00042279$0.00042279
-0.60%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
DACHU THE CHEF (DACHU) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:20:10 (UTC+8)

DACHU THE CHEF (DACHU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00042122
$ 0.00042122$ 0.00042122
24H lav
$ 0.00042542
$ 0.00042542$ 0.00042542
24H høj

$ 0.00042122
$ 0.00042122$ 0.00042122

$ 0.00042542
$ 0.00042542$ 0.00042542

$ 0.0029699
$ 0.0029699$ 0.0029699

$ 0.00042004
$ 0.00042004$ 0.00042004

--

-0.61%

-22.40%

-22.40%

DACHU THE CHEF (DACHU) realtidsprisen er $0.00042279. I løbet af de sidste 24 timer har DACHU handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00042122 og et højdepunkt på $ 0.00042542, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DACHUs højeste pris nogensinde er $ 0.0029699, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00042004.

Når det gælder kortsigtet performance, DACHU har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.61% i løbet af 24 timer og -22.40% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DACHU THE CHEF (DACHU) Markedsinformation

$ 403.77K
$ 403.77K$ 403.77K

--
----

$ 403.77K
$ 403.77K$ 403.77K

955.00M
955.00M 955.00M

954,998,997.0736979
954,998,997.0736979 954,998,997.0736979

Den nuværende markedsværdi på DACHU THE CHEF er $ 403.77K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DACHU er 955.00M, med et samlet udbud på 954998997.0736979. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 403.77K.

DACHU THE CHEF (DACHU) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af DACHU THE CHEF til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af DACHU THE CHEF til USD $ -0.0002590802.
I de sidste 60 dage var prisændringen af DACHU THE CHEF til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af DACHU THE CHEF til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.61%
30 dage$ -0.0002590802-61.27%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er DACHU THE CHEF (DACHU)

$DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit.

This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community.

On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not.

Project Flywheel:

  • Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X).

  • Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards.

  • The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

DACHU THE CHEF (DACHU) Ressource

Officiel hjemmeside

DACHU THE CHEF Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil DACHU THE CHEF (DACHU) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine DACHU THE CHEF (DACHU) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for DACHU THE CHEF.

Tjek DACHU THE CHEF prisprediktion nu!

DACHU til lokale valutaer

DACHU THE CHEF (DACHU) Tokenomics

At forstå tokenomics for DACHU THE CHEF (DACHU) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DACHU Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om DACHU THE CHEF (DACHU)

Hvor meget er DACHU THE CHEF (DACHU) værd i dag?
Den direkte DACHU pris i USD er 0.00042279 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DACHU til USD pris?
Den aktuelle pris på DACHUtil USD er $ 0.00042279. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af DACHU THE CHEF?
Markedsværdien for DACHU er $ 403.77K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DACHU?
Den cirkulerende forsyning af DACHU er 955.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DACHU?
DACHU opnåede en ATH-pris på 0.0029699 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DACHU?
DACHU så en ATL-pris på 0.00042004 USD.
Hvad er handelsvolumen for DACHU?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DACHU er -- USD.
Bliver DACHU højere i år?
DACHU kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DACHU prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:20:10 (UTC+8)

DACHU THE CHEF (DACHU) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,998.15
$109,998.15$109,998.15

-0.26%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.08
$3,869.08$3,869.08

-0.68%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02826
$0.02826$0.02826

-5.95%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.89
$185.89$185.89

-0.28%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,998.15
$109,998.15$109,998.15

-0.26%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.08
$3,869.08$3,869.08

-0.68%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.89
$185.89$185.89

-0.28%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.77
$73.77$73.77

+4.03%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.848
$19.848$19.848

+3.88%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07700
$0.07700$0.07700

+54.00%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000354
$0.000354$0.000354

+107.01%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005030
$0.00005030$0.00005030

+70.97%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0031378
$0.0031378$0.0031378

+53.83%