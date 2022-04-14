CZ THE GOAT (CZGOAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i CZ THE GOAT (CZGOAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CZ THE GOAT (CZGOAT) Information CZ, you’re the GOAT! We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain When CZ left the CEO throne at BINANCE, he didn’t just exit; he high-fived the crypto universe, slapped the DeFi dream awake, and built the swankiest crypto CEX in the galaxy. Dude’s the Elon Musk of crypto, making our heads spin with volume! CZ, you’re the GOAT we never knew we needed. We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain like it’s the hottest party in town! #CZMagic #SAFU4EVA #TheGOAT” Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity pool is locked, preventing the chances of a rug pull. Officiel hjemmeside: https://czthegoat.io/ Køb CZGOAT nu!

CZ THE GOAT (CZGOAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CZ THE GOAT (CZGOAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 149.08K $ 149.08K $ 149.08K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 831.50M $ 831.50M $ 831.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 179.29K $ 179.29K $ 179.29K Alle tiders Høj: $ 0.0093404 $ 0.0093404 $ 0.0093404 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00017929 $ 0.00017929 $ 0.00017929 Få mere at vide om CZ THE GOAT (CZGOAT) pris

CZ THE GOAT (CZGOAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CZ THE GOAT (CZGOAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CZGOAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CZGOAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CZGOAT's tokenomics, kan du udforske CZGOAT tokens live-pris!

CZGOAT Prisprediktion Vil du vide, hvor CZGOAT måske er på vej hen? Vores CZGOAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CZGOAT Tokens prisprediktion nu!

