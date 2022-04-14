CZ on Hyperliquid (CZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i CZ on Hyperliquid (CZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CZ on Hyperliquid (CZ) Information CZ is a leading memecoin on the Hyperliquid platform, consistently ranking within the top 10 in trading volume since its inception. The token pays homage to Changpeng Zhao (CZ), the former CEO of Binance, acknowledging his significant impact on the crypto industry. CZ on Hyperliquid has been running a countdown since the day it was released. The project is spearheaded by NMTD, a prominent figure in the Hyperliquid community and co-creator of HyperFUN, which is already listed on CoinGecko. CZ holders benefit from regular airdrops of new tokens released on Hyperliquid, enhancing the token's value proposition. Additionally, a swap page for CZ is currently in development on the testnet, set to launch when Hyperliquid fully adopts EVM compatibility, further expanding the token's utility. Officiel hjemmeside: https://czre.lease/ Køb CZ nu!

CZ on Hyperliquid (CZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CZ on Hyperliquid (CZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 521.54K $ 521.54K $ 521.54K Samlet udbud $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M Cirkulerende forsyning $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 521.54K $ 521.54K $ 521.54K Alle tiders Høj: $ 0.800928 $ 0.800928 $ 0.800928 Alle tiders Lav: $ 0.107921 $ 0.107921 $ 0.107921 Nuværende pris: $ 0.117625 $ 0.117625 $ 0.117625 Få mere at vide om CZ on Hyperliquid (CZ) pris

CZ on Hyperliquid (CZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CZ on Hyperliquid (CZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CZ's tokenomics, kan du udforske CZ tokens live-pris!

