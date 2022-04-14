Cypher AI (CYPHER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cypher AI (CYPHER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cypher AI (CYPHER) Information CypherAl is reinventing how 3D assets are generated, shared, and owned. We provide a platform that allows creators to express their creativity, exhibit their work, and make value by converting their works into NFTs. This can be done with the help of boundless artificial intelligence and blockchain technology. CypherAi revolutionizes digital content creation and interaction using AI technology. It provides versatile utilities, such as: Text-to-3D: Converts text descriptions into realistic 3D models for applications like product design and animation. Text-to-Music: Generates unique music compositions based on text inputs. Text-to-Program: Facilitates rapid code generation from text descriptions. Text-to-NFT: Transforms ideas into unique digital assets for NFT markets. Text-to-Metaverse: Creates virtual environments and elements from text inputs. Text-to-Game: Develops game elements and narratives using text prompts. Investors must purchase CypherAi tokens to access the platform, which also offers earning opportunities through AI-generated outputs. With Ethereum blockchain technology, CypherAi ensures security, transparency, and verifiable transactions, empowering creators globally and providing attractive investment opportunities. Officiel hjemmeside: https://cypherai.app Hvidbog: https://docs.cypherai.app/ Køb CYPHER nu!

Cypher AI (CYPHER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cypher AI (CYPHER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.53K $ 5.53K $ 5.53K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.53K $ 5.53K $ 5.53K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Cypher AI (CYPHER) pris

Cypher AI (CYPHER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cypher AI (CYPHER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CYPHER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CYPHER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CYPHER's tokenomics, kan du udforske CYPHER tokens live-pris!

