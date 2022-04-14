CyOp New Era (CYOP) Tokenomics Få vigtig indsigt i CyOp New Era (CYOP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CyOp New Era (CYOP) Information CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement. Officiel hjemmeside: https://www.cyop.ai/ Hvidbog: https://www.cyop.ai/Gridpaper.pdf Køb CYOP nu!

CyOp New Era (CYOP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CyOp New Era (CYOP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 621.27K $ 621.27K $ 621.27K Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 621.27K $ 621.27K $ 621.27K Alle tiders Høj: $ 0.687607 $ 0.687607 $ 0.687607 Alle tiders Lav: $ 0.098797 $ 0.098797 $ 0.098797 Nuværende pris: $ 0.621266 $ 0.621266 $ 0.621266 Få mere at vide om CyOp New Era (CYOP) pris

CyOp New Era (CYOP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CyOp New Era (CYOP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CYOP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CYOP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CYOP's tokenomics, kan du udforske CYOP tokens live-pris!

CYOP Prisprediktion Vil du vide, hvor CYOP måske er på vej hen? Vores CYOP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CYOP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!