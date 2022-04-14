CYI by Virtuals (CYI) Tokenomics Få vigtig indsigt i CYI by Virtuals (CYI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CYI by Virtuals (CYI) Information This is an AI agent on Virtuals like Luna and Aixbt. It has over $3m market cap and is in top 1% of virtuals tokens. The CYI token is the first defi token and supports training of the AI agent on curated defi and yield farm information daily. The AI agent is already acting autonomously in cryptotwitter and will be building capabilities over next few weeks. We anticipate in early 2025 the AI agent will be controlling its own wallet and capable to provide yield farming revenue to holders. Officiel hjemmeside: https://app.virtuals.io/virtuals/558 Køb CYI nu!

CYI by Virtuals (CYI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CYI by Virtuals (CYI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 794.63K $ 794.63K $ 794.63K Samlet udbud $ 996.01M $ 996.01M $ 996.01M Cirkulerende forsyning $ 996.01M $ 996.01M $ 996.01M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 794.63K $ 794.63K $ 794.63K Alle tiders Høj: $ 0.00863419 $ 0.00863419 $ 0.00863419 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00079141 $ 0.00079141 $ 0.00079141 Få mere at vide om CYI by Virtuals (CYI) pris

CYI by Virtuals (CYI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CYI by Virtuals (CYI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CYI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CYI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CYI's tokenomics, kan du udforske CYI tokens live-pris!

CYI Prisprediktion Vil du vide, hvor CYI måske er på vej hen? Vores CYI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CYI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!