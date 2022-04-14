Cyberperp (CYB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cyberperp (CYB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cyberperp (CYB) Information Cyberperp is a decentralized spot and perpetual exchange built on the Iota EVM, tailored for traders seeking low swap fees and minimal price impact on trades. As a fork of GMX, Cyberperp inherits robust features and introduces specialized functionalities optimized for the Iota EVM ecosystem. This platform uniquely supports trading via a multi-asset liquidity pool, which not only facilitates trades but also rewards liquidity providers with fees from market making, swaps, and leveraged trading. Officiel hjemmeside: https://cyberperp.io/

Cyberperp (CYB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cyberperp (CYB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.79M $ 5.79M $ 5.79M Alle tiders Høj: $ 3.56 $ 3.56 $ 3.56 Alle tiders Lav: $ 0.449128 $ 0.449128 $ 0.449128 Nuværende pris: $ 0.57526 $ 0.57526 $ 0.57526 Få mere at vide om Cyberperp (CYB) pris

Cyberperp (CYB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cyberperp (CYB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CYB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CYB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CYB's tokenomics, kan du udforske CYB tokens live-pris!

CYB Prisprediktion Vil du vide, hvor CYB måske er på vej hen? Vores CYB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CYB Tokens prisprediktion nu!

