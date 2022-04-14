Cute Style (CUTIE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cute Style (CUTIE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cute Style (CUTIE) Information Storing value in digital art. Project launched by famous Korean artist with 144k instagram followers and millions of interactions. Created a token behind his digital art character 'CUTIE'. The crypto community on X decided to support the artist by sharing his work to wider audiences. The artist is affiliated with some renowned names that have established and successful projects in the crypto space such as the artist behind $nub the silly nub cat. Officiel hjemmeside: https://www.cutieonsolana.com/

Cute Style (CUTIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cute Style (CUTIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.83K $ 13.83K $ 13.83K Samlet udbud $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M Cirkulerende forsyning $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.83K $ 13.83K $ 13.83K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Cute Style (CUTIE) pris

Cute Style (CUTIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cute Style (CUTIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CUTIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CUTIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CUTIE's tokenomics, kan du udforske CUTIE tokens live-pris!

