Cute Asian Girl (CAG) Information $CAG is a meme coin that was created based on community demand and engagement. It stands out due to its strong focus on building and strengthening community partnerships between Zentry and Ronin. While initially a fun and light-hearted token, $CAG fosters a sense of unity within both ecosystems, offering users the opportunity to participate in community events, engage with others, and trade seamlessly across platforms. Officiel hjemmeside: https://x.com/thetickeriscag

Cute Asian Girl (CAG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cute Asian Girl (CAG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 549.28K $ 549.28K $ 549.28K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 549.28K $ 549.28K $ 549.28K Alle tiders Høj: $ 0.00693083 $ 0.00693083 $ 0.00693083 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00054863 $ 0.00054863 $ 0.00054863 Få mere at vide om Cute Asian Girl (CAG) pris

Cute Asian Girl (CAG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cute Asian Girl (CAG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CAG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CAG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CAG's tokenomics, kan du udforske CAG tokens live-pris!

