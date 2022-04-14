Curio Gas Token (CGT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Curio Gas Token (CGT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Curio Gas Token (CGT) Information Curio Gas Token (CGT) is the main token of the CurioDAO ecosystem and the native base coin in Curio's network - Curio Chain. The CurioDAO ecosystem includes its multi-chain products (dApps) such as Real-world Assets Tokenization Launchpad, Capital DEX (AMM DEX), and RollApp NFT Launchpad. Curio Chain is an application-specific blockchain (AppChain) of the hybrid real-world asset tokenization system by CurioDAO. The Curio Chain, built as a parachain based on Substrate and connected to the Kusama network, brings CurioDAO products into the Polkadot ecosystem and implements innovative features such as improved governance mechanism - OpenGov, and EVM-compatibility for dApps by CurioDAO. Officiel hjemmeside: https://capitaldex.exchange/ Køb CGT nu!

Curio Gas Token (CGT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Curio Gas Token (CGT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 183.58K $ 183.58K $ 183.58K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 183.58K $ 183.58K $ 183.58K Alle tiders Høj: $ 0.067604 $ 0.067604 $ 0.067604 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00183575 $ 0.00183575 $ 0.00183575 Få mere at vide om Curio Gas Token (CGT) pris

Curio Gas Token (CGT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Curio Gas Token (CGT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CGT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CGT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CGT's tokenomics, kan du udforske CGT tokens live-pris!

CGT Prisprediktion Vil du vide, hvor CGT måske er på vej hen? Vores CGT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CGT Tokens prisprediktion nu!

