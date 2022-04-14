CumRocket (CUMMIES) Tokenomics Få vigtig indsigt i CumRocket (CUMMIES), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CumRocket (CUMMIES) Information CumRocket operates a creator subscription site, allowing users to build meaningful connections with their admired creators. Distinguished by its commitment to authenticity, CumRocket stands apart from other platforms like OnlyFans. There's a growing concern among fans about creators' accounts being managed by agencies or even AI chatbots. Furthermore, users can enjoy discounted fees on every purchase made within the application, based on their CUMMIES holdings. Real creators, genuine authenticity, and deeper connections—CumRocket is redefining the subscription experience.

CumRocket (CUMMIES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CumRocket (CUMMIES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.91M $ 3.91M $ 3.91M Samlet udbud $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B Cirkulerende forsyning $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.91M $ 3.91M $ 3.91M Alle tiders Høj: $ 0.28855 $ 0.28855 $ 0.28855 Alle tiders Lav: $ 0.00142537 $ 0.00142537 $ 0.00142537 Nuværende pris: $ 0.00296827 $ 0.00296827 $ 0.00296827 Få mere at vide om CumRocket (CUMMIES) pris

CumRocket (CUMMIES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CumRocket (CUMMIES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CUMMIES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CUMMIES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CUMMIES's tokenomics, kan du udforske CUMMIES tokens live-pris!

