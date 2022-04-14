Cultel (CULTEL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cultel (CULTEL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cultel (CULTEL) Information Introducing Cultel ($CULTEL), the latest ERC-based meme token inspired by the growing hype around cult-themed memecoins and Vitalik Buterin’s recent tweet expressing his fondness for the word “Cultel.” Designed to capture the imagination of crypto enthusiasts, Cultel taps into the meme token craze while fostering a vibrant and inclusive community. With its unique branding and a nod to Vitalik’s influence, $CULTEL positions itself as the next breakout token in the memecoin space. Early adopters will enjoy the opportunity to ride the wave of excitement as Cultel aims to create a trendsetting ecosystem, blending humor, virality, and crypto innovation. Join the $CULTEL movement and embrace the power of the cult-like community! Officiel hjemmeside: https://cultel.xyz/ Køb CULTEL nu!

Cultel (CULTEL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cultel (CULTEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 46.18K $ 46.18K $ 46.18K Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 46.18K $ 46.18K $ 46.18K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Cultel (CULTEL) pris

Cultel (CULTEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cultel (CULTEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CULTEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CULTEL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CULTEL's tokenomics, kan du udforske CULTEL tokens live-pris!

