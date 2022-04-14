CT100 INDEX (CT100) Tokenomics Få vigtig indsigt i CT100 INDEX (CT100), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CT100 INDEX (CT100) Information a compilation of the "100 most influential" accounts on CT. chosen by A.I. & a retardio CT100INDEX is a degen parody of the "Forbes 100," showcasing the 100 most influential Crypto Twitter accounts of 2024. At the heart of this project is the $CT100 memecoin – a playful answer to the question, how much are these 100 influencers actually worth? We've also created 100 unique "membership cards" that people can mint, each representing one of these top influencers, with attributes and an overall score, like collectible sports cards. Our tagline says it all: means nothing, worth nothing, probably nothing. But we're betting that CT influencers, degens, and collectors will appreciate the joke and join in for the fun. Officiel hjemmeside: https://ct100index.club/

CT100 INDEX (CT100) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CT100 INDEX (CT100), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.16K Samlet udbud $ 995.62M Cirkulerende forsyning $ 995.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.16K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

CT100 INDEX (CT100) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CT100 INDEX (CT100) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CT100 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CT100 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CT100's tokenomics, kan du udforske CT100 tokens live-pris!

CT100 Prisprediktion Vil du vide, hvor CT100 måske er på vej hen? Vores CT100 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CT100 Tokens prisprediktion nu!

