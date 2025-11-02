CrystalMine (CRYSTAL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000814 $ 0.00000814 $ 0.00000814 24H lav $ 0.00000822 $ 0.00000822 $ 0.00000822 24H høj 24H lav $ 0.00000814$ 0.00000814 $ 0.00000814 24H høj $ 0.00000822$ 0.00000822 $ 0.00000822 All Time High $ 0.00057027$ 0.00057027 $ 0.00057027 Laveste pris $ 0.00000814$ 0.00000814 $ 0.00000814 Prisændring (1H) +0.14% Prisændring (1D) -0.29% Prisændring (7D) -5.06% Prisændring (7D) -5.06%

CrystalMine (CRYSTAL) realtidsprisen er $0.00000818. I løbet af de sidste 24 timer har CRYSTAL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000814 og et højdepunkt på $ 0.00000822, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CRYSTALs højeste pris nogensinde er $ 0.00057027, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000814.

Når det gælder kortsigtet performance, CRYSTAL har ændret sig med +0.14% i løbet af den sidste time, -0.29% i løbet af 24 timer og -5.06% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CrystalMine (CRYSTAL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på CrystalMine er $ 8.18K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CRYSTAL er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.18K.