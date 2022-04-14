CryptoTycoon (CTT) Tokenomics Få vigtig indsigt i CryptoTycoon (CTT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CryptoTycoon (CTT) Information CryptoTycoon is a gaming platform based on BSC (Binance Smart Chain). Players can spend BNB, BUSD and other BSC-based tokens in the game to get the chance to roll the dice and build houses or shops on the grid to participate in game yield farming. The game system has a great token deflation mechanism and dividend bonus model, for example, if a house or shop fails to pay taxes on time, it will be liquidated. The total amount of CTT tokens is 1 million, and 5% of the on-chain transaction amount will be burnt. Officiel hjemmeside: https://cryptotycoon.finance/ Køb CTT nu!

CryptoTycoon (CTT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CryptoTycoon (CTT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 664.03 $ 664.03 $ 664.03 Samlet udbud $ 959.00K $ 959.00K $ 959.00K Cirkulerende forsyning $ 78.48K $ 78.48K $ 78.48K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.11K $ 8.11K $ 8.11K Alle tiders Høj: $ 66.94 $ 66.94 $ 66.94 Alle tiders Lav: $ 0.00400242 $ 0.00400242 $ 0.00400242 Nuværende pris: $ 0.00846083 $ 0.00846083 $ 0.00846083 Få mere at vide om CryptoTycoon (CTT) pris

CryptoTycoon (CTT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CryptoTycoon (CTT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CTT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CTT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CTT's tokenomics, kan du udforske CTT tokens live-pris!

