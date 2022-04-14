cryptopunks bot (BOT) Tokenomics Få vigtig indsigt i cryptopunks bot (BOT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

cryptopunks bot (BOT) Information $bot is a meme token, launched on Solana via pump (dot) fun. It was created by an OG CryptoPunks claimer and celebrates the culture and success of the most iconic NFT project to date. It has no roadmap or utility. It is all about creativity, art, humor, and of course memes. No strings attached. A community of OGs and new memecoin holders is brought together to network and exchange. The bot is working! Officiel hjemmeside: https://pump.fun/coin/zAgSwaSC2XjeM545v4YT4ifMpnxkuEE1f8Fq2Ygpump Køb BOT nu!

cryptopunks bot (BOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for cryptopunks bot (BOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.49K $ 6.49K $ 6.49K Samlet udbud $ 998.47M $ 998.47M $ 998.47M Cirkulerende forsyning $ 998.47M $ 998.47M $ 998.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.49K $ 6.49K $ 6.49K Alle tiders Høj: $ 0.00303978 $ 0.00303978 $ 0.00303978 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om cryptopunks bot (BOT) pris

cryptopunks bot (BOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for cryptopunks bot (BOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOT's tokenomics, kan du udforske BOT tokens live-pris!

