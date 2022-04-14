Cryptopolis (CPO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cryptopolis (CPO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cryptopolis (CPO) Information
Cryptopolis is an NFT based game where you can collect, earn, win and display your NFTs while playing and socializing with your friends. Play your way up the Cryptopolis to unlock bigger, more luxurious and more customizable apartments! Display your rare NFT items and brag to your friends! Use $CPO to buy and sell NFT rooms, interior, pets and clothes as a single item or as a bundle at the Cryptopolis marketplace and become the wealthiest Cryptopian! Climb your way up the Cryptopolis tower by doing mini games and performing tasks and achievements. Can you reach the top floor?
Officiel hjemmeside: https://cryptopolisgame.com/

Cryptopolis (CPO) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cryptopolis (CPO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Markedsværdi: $ 1.61K
Samlet udbud $ 1.46B
Cirkulerende forsyning $ 71.65M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 32.86K
Alle tiders Høj: $ 0.67667
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0

Cryptopolis (CPO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Cryptopolis (CPO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal CPO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange CPO tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

