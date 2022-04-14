Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Tokenomics
Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Information
Cryptocurrency is a memecoin that is focused creating and harboring a friendly environment for creatives to be creative. The community consists of art enthusiasts that simply want to create amazing work and share it with the world. Crypto as a broad term is used every day across all social channels and even a common topic of discussion for many global governments. Crypto intends to capture this mindshare and impress through the universal power of art.
Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cryptocurrency Coin (CRYPTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Cryptocurrency Coin (CRYPTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal CRYPTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange CRYPTO tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
CRYPTO Prisprediktion
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.