Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Information Cryptocurrency is a memecoin that is focused creating and harboring a friendly environment for creatives to be creative. The community consists of art enthusiasts that simply want to create amazing work and share it with the world. Crypto as a broad term is used every day across all social channels and even a common topic of discussion for many global governments. Crypto intends to capture this mindshare and impress through the universal power of art. Officiel hjemmeside: https://www.cryptocurrency-coin.com/ Køb CRYPTO nu!

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cryptocurrency Coin (CRYPTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.71M $ 12.71M $ 12.71M Samlet udbud $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B Cirkulerende forsyning $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.71M $ 12.71M $ 12.71M Alle tiders Høj: $ 0.01946461 $ 0.01946461 $ 0.01946461 Alle tiders Lav: $ 0.00169238 $ 0.00169238 $ 0.00169238 Nuværende pris: $ 0.01183616 $ 0.01183616 $ 0.01183616 Få mere at vide om Cryptocurrency Coin (CRYPTO) pris

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cryptocurrency Coin (CRYPTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRYPTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRYPTO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRYPTO's tokenomics, kan du udforske CRYPTO tokens live-pris!

CRYPTO Prisprediktion Vil du vide, hvor CRYPTO måske er på vej hen? Vores CRYPTO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CRYPTO Tokens prisprediktion nu!

