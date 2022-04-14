CryptoCart V2 (CCV2) Tokenomics Få vigtig indsigt i CryptoCart V2 (CCV2), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CryptoCart V2 (CCV2) Information Cryptocart Marketplace Pay your way from hundreds of vendors with global shipping. Our goal is to bridge the gap between decentralised finance and e-commerce like never seen before in crypto. CryptoCart Token. CC Token is the native currency for the CryptoCart platform, offering several benefits to holders & spenders alike DISCOUNTS Discounts for wallets holding CC Token will include cheaper shipping and a set percentage off of promotional products at any given time. CASHBACK When transacting in CC Token, a percentage of the purchase value can be earned back as yield on your CC Token balance. PROMOTIONS Earn points for spending CC Token on CryptoCart. Points can later be redeemed for NFTs that can be applied to specific products or pomotions. LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage. Officiel hjemmeside: https://cryptocart.cc/ Køb CCV2 nu!

CryptoCart V2 (CCV2) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CryptoCart V2 (CCV2), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 930.36K $ 930.36K $ 930.36K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Alle tiders Høj: $ 27.07 $ 27.07 $ 27.07 Alle tiders Lav: $ 0.02534635 $ 0.02534635 $ 0.02534635 Nuværende pris: $ 1.44 $ 1.44 $ 1.44 Få mere at vide om CryptoCart V2 (CCV2) pris

CryptoCart V2 (CCV2) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CryptoCart V2 (CCV2) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CCV2 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CCV2 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CCV2's tokenomics, kan du udforske CCV2 tokens live-pris!

