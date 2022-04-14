Crypto Unicorns (CU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Crypto Unicorns (CU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Crypto Unicorns (CU) Information Crypto Unicorns ($CU) are the Unicorn multiverse's primary value token. Holders will be able to utilize these tokens in a variety of ways including: Governance! CU can be staked to receive sCU which can be used to vote on governance proposals that shape the future of the DAO. In addition to the governance benefit, staked CU also generates rewards in the form of CU.

Liquidity Providing! CU can be paired with ETH, entered into a LP position, and staked to earn CU, XAI, and other rewards!

Unicorns! CU is required to breed or evolve unicorns within the core game!.

Rituals! CU is required to mint rituals that can be used to produce minions and increase your shadowcorn prestige.

Supplies! CU can be used to purchase seedbags, materials, boosters, and berries from the in-game marketplace (RMP).

Unicorn Party! CU can be used to participate in unicorn party games (bumpercorns, mob run, trivia, bingo, and more coming soon!

Rainbow Rumble! CU can be used to participate in rainbow rumble tournaments and events.

Crafting! CU can be used to craft items through the in-game workshop.

Opponent Selection! CU can be used to reroll opponents in Twilight Tactics to ensure you locate a good matchup.

Quests! CU can be used as an entry cost for in-game quests.

Codices! CU can be used to purchase codices in-game which can be used to craft gems. Officiel hjemmeside: https://laguna.games/ Hvidbog: https://whitepaper.cryptounicorns.fun/crypto-unicorns-whitepaper-v2 Køb CU nu!

Crypto Unicorns (CU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Crypto Unicorns (CU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 192.38K $ 192.38K $ 192.38K Samlet udbud $ 92.83M $ 92.83M $ 92.83M Cirkulerende forsyning $ 47.31M $ 47.31M $ 47.31M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 377.49K $ 377.49K $ 377.49K Alle tiders Høj: $ 0.393779 $ 0.393779 $ 0.393779 Alle tiders Lav: $ 0.00142871 $ 0.00142871 $ 0.00142871 Nuværende pris: $ 0.00405665 $ 0.00405665 $ 0.00405665 Få mere at vide om Crypto Unicorns (CU) pris

Crypto Unicorns (CU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Crypto Unicorns (CU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CU's tokenomics, kan du udforske CU tokens live-pris!

CU Prisprediktion Vil du vide, hvor CU måske er på vej hen? Vores CU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CU Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!