UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Crypto Rug Muncher pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid CRM til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CRM prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Crypto Rug Muncher pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid CRM til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CRM prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CRM

CRM Prisinfo

Hvad er CRM

CRM Officiel hjemmeside

CRM Tokenomics

CRM Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Crypto Rug Muncher Logo

Crypto Rug Muncher Pris (CRM)

Ikke noteret

1 CRM til USD direkte pris:

$0.00024974
$0.00024974$0.00024974
+5.80%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Crypto Rug Muncher (CRM) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:19:00 (UTC+8)

Crypto Rug Muncher (CRM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.77%

+5.89%

-16.70%

-16.70%

Crypto Rug Muncher (CRM) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CRM handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CRMs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CRM har ændret sig med +2.77% i løbet af den sidste time, +5.89% i løbet af 24 timer og -16.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Crypto Rug Muncher (CRM) Markedsinformation

$ 249.72K
$ 249.72K$ 249.72K

--
----

$ 249.72K
$ 249.72K$ 249.72K

999.92M
999.92M 999.92M

999,917,635.6564984
999,917,635.6564984 999,917,635.6564984

Den nuværende markedsværdi på Crypto Rug Muncher er $ 249.72K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CRM er 999.92M, med et samlet udbud på 999917635.6564984. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 249.72K.

Crypto Rug Muncher (CRM) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Crypto Rug Muncher til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Crypto Rug Muncher til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Crypto Rug Muncher til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Crypto Rug Muncher til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+5.89%
30 dage$ 0-39.89%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Crypto Rug Muncher (CRM)

Crypto Rug Muncher ($CRM) is a creator token launched on Bags App. Our goal is straightforward: use the token to fund and release security tools that help degens stay safe in crypto. We commit 50% of creator fees to building practical things like scam checks, wallet safety helpers, and clear how‑to guides. The project operates through Rug Munch Media LLC for accountability. Holders can give input on what we build through chats and AMAs, and we ship tools that reduce day‑to‑day risk for regular users.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Crypto Rug Muncher (CRM) Ressource

Officiel hjemmeside

Crypto Rug Muncher Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Crypto Rug Muncher (CRM) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Crypto Rug Muncher (CRM) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Crypto Rug Muncher.

Tjek Crypto Rug Muncher prisprediktion nu!

CRM til lokale valutaer

Crypto Rug Muncher (CRM) Tokenomics

At forstå tokenomics for Crypto Rug Muncher (CRM) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CRM Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Crypto Rug Muncher (CRM)

Hvor meget er Crypto Rug Muncher (CRM) værd i dag?
Den direkte CRM pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CRM til USD pris?
Den aktuelle pris på CRMtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Crypto Rug Muncher?
Markedsværdien for CRM er $ 249.72K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CRM?
Den cirkulerende forsyning af CRM er 999.92M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CRM?
CRM opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CRM?
CRM så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for CRM?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CRM er -- USD.
Bliver CRM højere i år?
CRM kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CRM prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:19:00 (UTC+8)

Crypto Rug Muncher (CRM) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,998.17
$109,998.17$109,998.17

-0.26%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.66
$3,869.66$3,869.66

-0.66%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02836
$0.02836$0.02836

-5.62%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.98
$185.98$185.98

-0.23%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,998.17
$109,998.17$109,998.17

-0.26%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.66
$3,869.66$3,869.66

-0.66%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.98
$185.98$185.98

-0.23%

DASH Logo

DASH

DASH

$74.09
$74.09$74.09

+4.48%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.832
$19.832$19.832

+3.79%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07619
$0.07619$0.07619

+52.38%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000355
$0.000355$0.000355

+107.60%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005020
$0.00005020$0.00005020

+70.63%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004298
$0.0000000000004298$0.0000000000004298

+42.55%