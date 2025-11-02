UdvekslingDEX+
Den direkte crypto is a joke pris i dag er 0.00000919 USD. Følg med i realtid JOKECOIN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk JOKECOIN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om JOKECOIN

JOKECOIN Prisinfo

Hvad er JOKECOIN

JOKECOIN Officiel hjemmeside

JOKECOIN Tokenomics

JOKECOIN Prisprognose

crypto is a joke Pris (JOKECOIN)

1 JOKECOIN til USD direkte pris:

-0.50%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter.
crypto is a joke (JOKECOIN) Live prisdiagram
crypto is a joke (JOKECOIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00000919
$ 0.00000919$ 0.00000919
24H lav
$ 0.00000926
$ 0.00000926$ 0.00000926
24H høj

$ 0.00000919
$ 0.00000919$ 0.00000919

$ 0.00000926
$ 0.00000926$ 0.00000926

$ 0.00020826
$ 0.00020826$ 0.00020826

$ 0.00000896
$ 0.00000896$ 0.00000896

--

-0.56%

-2.22%

-2.22%

crypto is a joke (JOKECOIN) realtidsprisen er $0.00000919. I løbet af de sidste 24 timer har JOKECOIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000919 og et højdepunkt på $ 0.00000926, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JOKECOINs højeste pris nogensinde er $ 0.00020826, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000896.

Når det gælder kortsigtet performance, JOKECOIN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.56% i løbet af 24 timer og -2.22% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

crypto is a joke (JOKECOIN) Markedsinformation

$ 9.18K
$ 9.18K$ 9.18K

--
----

$ 9.18K
$ 9.18K$ 9.18K

998.52M
998.52M 998.52M

998,524,602.329733
998,524,602.329733 998,524,602.329733

Den nuværende markedsværdi på crypto is a joke er $ 9.18K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JOKECOIN er 998.52M, med et samlet udbud på 998524602.329733. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.18K.

crypto is a joke (JOKECOIN) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af crypto is a joke til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af crypto is a joke til USD $ -0.0000051350.
I de sidste 60 dage var prisændringen af crypto is a joke til USD $ -0.0000059914.
I de sidste 90 dage var prisændringen af crypto is a joke til USD $ -0.000031441569715024225.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.56%
30 dage$ -0.0000051350-55.87%
60 dage$ -0.0000059914-65.19%
90 dage$ -0.000031441569715024225-77.38%

Hvad er crypto is a joke (JOKECOIN)

jokecoin aims to highlight crypto (especially meme coins) for what it is, a joke. Our community and website encourages holders to share examples of why crypto is a joke; such as rugs they have been victims of, highlighting how influencers can have positive and negative impacts on the space, and telling crypto themed jokes. There is also the bright side of crypto, where any person can become a millionaire overnight, and it's a joke how you can become rich or poor with a good or bad decision.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

crypto is a joke (JOKECOIN) Ressource

Officiel hjemmeside

crypto is a joke Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil crypto is a joke (JOKECOIN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine crypto is a joke (JOKECOIN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for crypto is a joke.

Tjek crypto is a joke prisprediktion nu!

JOKECOIN til lokale valutaer

crypto is a joke (JOKECOIN) Tokenomics

At forstå tokenomics for crypto is a joke (JOKECOIN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om JOKECOIN Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om crypto is a joke (JOKECOIN)

Hvor meget er crypto is a joke (JOKECOIN) værd i dag?
Den direkte JOKECOIN pris i USD er 0.00000919 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle JOKECOIN til USD pris?
Den aktuelle pris på JOKECOINtil USD er $ 0.00000919. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af crypto is a joke?
Markedsværdien for JOKECOIN er $ 9.18K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af JOKECOIN?
Den cirkulerende forsyning af JOKECOIN er 998.52M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på JOKECOIN?
JOKECOIN opnåede en ATH-pris på 0.00020826 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på JOKECOIN?
JOKECOIN så en ATL-pris på 0.00000896 USD.
Hvad er handelsvolumen for JOKECOIN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for JOKECOIN er -- USD.
Bliver JOKECOIN højere i år?
JOKECOIN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se JOKECOIN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
crypto is a joke (JOKECOIN) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

