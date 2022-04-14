Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Crypto Asset Governance Alliance (CAGA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Information CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions. Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy. Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency. CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3. Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all. Officiel hjemmeside: https://www.cagacrypto.com/ Hvidbog: https://cagacrypto.gitbook.io/caga-whitepaper Køb CAGA nu!

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Crypto Asset Governance Alliance (CAGA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.14M $ 2.14M $ 2.14M Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 62.65B $ 62.65B $ 62.65B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.42M $ 3.42M $ 3.42M Alle tiders Høj: $ 0.00212017 $ 0.00212017 $ 0.00212017 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) pris

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CAGA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CAGA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CAGA's tokenomics, kan du udforske CAGA tokens live-pris!

CAGA Prisprediktion Vil du vide, hvor CAGA måske er på vej hen? Vores CAGA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CAGA Tokens prisprediktion nu!

