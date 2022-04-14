Cryptex Finance (CTX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cryptex Finance (CTX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cryptex Finance (CTX) Information CTX is a governance token that powers and secures the Cryptex protocol. Holders of CTX can vote on protocol upgrades for TCAP as well as all future products within the Cryptex ecosystem. Officiel hjemmeside: https://cryptex.finance/ Køb CTX nu!

Cryptex Finance (CTX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cryptex Finance (CTX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.02M Samlet udbud $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 7.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.05M Alle tiders Høj: $ 44.13 Alle tiders Lav: $ 0.790108 Nuværende pris: $ 1.61 Få mere at vide om Cryptex Finance (CTX) pris

Cryptex Finance (CTX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cryptex Finance (CTX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CTX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CTX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CTX's tokenomics, kan du udforske CTX tokens live-pris!

CTX Prisprediktion Vil du vide, hvor CTX måske er på vej hen? Vores CTX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CTX Tokens prisprediktion nu!

