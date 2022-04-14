cryptain (CRY) Tokenomics Få vigtig indsigt i cryptain (CRY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

cryptain (CRY) Information CRYPTAIN is an AI-powered crypto hedge fund and terminal that combines blockchain analysis, social media analysis and community voting with artificial intelligence to make trading decisions on the Solana blockchain. How it works: Buy CRYPTAIN tokens Stake your tokens Vote on tokens as investments AI agent trades based on community votes The AI agent operates on X/Twitter with multiple functions: Market Analysis Monitors new token launches

Analyzes price movements

Tracks liquidity changes

Identifies trading opportunities Community Engagement Posts regular market updates

Shares investment insights

Responds to market events

Announces trading decisions Data Collection Monitors social sentiment

Tracks trending tokens

Analyzes market narratives

Gathers community feedback Decision Making Combines multiple data sources:

Technical analysis

Social sentiment

Community votes

On-chain metrics Officiel hjemmeside: https://cryptain.xyz Hvidbog: https://docs.cryptain.xyz Køb CRY nu!

cryptain (CRY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for cryptain (CRY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.83K $ 7.83K $ 7.83K Samlet udbud $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M Cirkulerende forsyning $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.83K $ 7.83K $ 7.83K Alle tiders Høj: $ 0.00147619 $ 0.00147619 $ 0.00147619 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om cryptain (CRY) pris

cryptain (CRY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for cryptain (CRY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRY's tokenomics, kan du udforske CRY tokens live-pris!

CRY Prisprediktion Vil du vide, hvor CRY måske er på vej hen? Vores CRY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CRY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!