CRYPTAIN is an AI-powered crypto hedge fund and terminal that combines blockchain analysis, social media analysis and community voting with artificial intelligence to make trading decisions on the Solana blockchain.
How it works:
- Buy CRYPTAIN tokens
- Stake your tokens
- Vote on tokens as investments
- AI agent trades based on community votes
The AI agent operates on X/Twitter with multiple functions: Market Analysis
- Monitors new token launches
- Analyzes price movements
- Tracks liquidity changes
- Identifies trading opportunities
Community Engagement
- Posts regular market updates
- Shares investment insights
- Responds to market events
- Announces trading decisions
Data Collection
- Monitors social sentiment
- Tracks trending tokens
- Analyzes market narratives
- Gathers community feedback
Decision Making
- Combines multiple data sources:
- Technical analysis
- Social sentiment
- Community votes
- On-chain metrics
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for cryptain (CRY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
cryptain (CRY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for cryptain (CRY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal CRY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange CRY tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår CRY's tokenomics, kan du udforske CRY tokens live-pris!
CRY Prisprediktion
Vil du vide, hvor CRY måske er på vej hen? Vores CRY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
