CrypstocksAI (MVP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00059172 24H høj $ 0.00072028 All Time High $ 0.02268711 Laveste pris $ 0.00052286 Prisændring (1H) +0.73% Prisændring (1D) +5.37% Prisændring (7D) -7.34%

CrypstocksAI (MVP) realtidsprisen er $0.00072028. I løbet af de sidste 24 timer har MVP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00059172 og et højdepunkt på $ 0.00072028, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MVPs højeste pris nogensinde er $ 0.02268711, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00052286.

Når det gælder kortsigtet performance, MVP har ændret sig med +0.73% i løbet af den sidste time, +5.37% i løbet af 24 timer og -7.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CrypstocksAI (MVP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 720.28K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 720.28K Cirkulationsforsyning 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på CrypstocksAI er $ 720.28K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MVP er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 720.28K.