Crypsi Coin (CRYPSI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Crypsi Coin (CRYPSI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Crypsi Coin (CRYPSI) Information Cypherpunk Memecoin Officiel hjemmeside: https://crypsicoin.com/ Køb CRYPSI nu!

Crypsi Coin (CRYPSI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Crypsi Coin (CRYPSI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 359.28K $ 359.28K $ 359.28K Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 359.28K $ 359.28K $ 359.28K Alle tiders Høj: $ 0.052855 $ 0.052855 $ 0.052855 Alle tiders Lav: $ 0.01069577 $ 0.01069577 $ 0.01069577 Nuværende pris: $ 0.01700465 $ 0.01700465 $ 0.01700465 Få mere at vide om Crypsi Coin (CRYPSI) pris

Crypsi Coin (CRYPSI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Crypsi Coin (CRYPSI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRYPSI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRYPSI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRYPSI's tokenomics, kan du udforske CRYPSI tokens live-pris!

CRYPSI Prisprediktion Vil du vide, hvor CRYPSI måske er på vej hen? Vores CRYPSI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CRYPSI Tokens prisprediktion nu!

