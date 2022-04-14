CRYORAT (CRYORAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i CRYORAT (CRYORAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CRYORAT (CRYORAT) Information CRYORAT is the governance token of an individual research project from CryoDAO. While a primitive model of small mammal cryopreservation (hamsters) was attempted in 1956, it is remarkable and disturbing how long this research model has been abandoned. The technological challenges associated with extending and advancing this model with modern approaches (surgery, small animal CPB, blood substitutes, and imaging) make it a daunting project for researchers. CRYORAT will attempt to establish the first-ever high-subzero cryopreservation and revival of a rat. Officiel hjemmeside: https://www.cryorat.com Køb CRYORAT nu!

CRYORAT (CRYORAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CRYORAT (CRYORAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 264.15K Samlet udbud $ 22.64M Cirkulerende forsyning $ 8.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 736.06K Alle tiders Høj: $ 0.396807 Alle tiders Lav: $ 0.01605323 Nuværende pris: $ 0.0325167

CRYORAT (CRYORAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CRYORAT (CRYORAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRYORAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRYORAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRYORAT's tokenomics, kan du udforske CRYORAT tokens live-pris!

