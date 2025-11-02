Crumbcat (CRUMB) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0,00263437$ 0,00263437 $ 0,00263437 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +%0,24 Prisændring (1D) -%10,84 Prisændring (7D) -%32,55 Prisændring (7D) -%32,55

Crumbcat (CRUMB) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CRUMB handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CRUMBs højeste pris nogensinde er $ 0,00263437, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CRUMB har ændret sig med +%0,24 i løbet af den sidste time, -%10,84 i løbet af 24 timer og -%32,55 i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Crumbcat (CRUMB) Markedsinformation

Markedsværdi $ 494,26K$ 494,26K $ 494,26K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 494,26K$ 494,26K $ 494,26K Cirkulationsforsyning 999,51M 999,51M 999,51M Samlet Udbud 999.507.726,088465 999.507.726,088465 999.507.726,088465

Den nuværende markedsværdi på Crumbcat er $ 494,26K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CRUMB er 999,51M, med et samlet udbud på 999507726.088465. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 494,26K.