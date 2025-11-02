Crumbcat Pris (CRUMB)
+%0,24
-%10,84
-%32,55
-%32,55
Crumbcat (CRUMB) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CRUMB handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CRUMBs højeste pris nogensinde er $ 0,00263437, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.
Når det gælder kortsigtet performance, CRUMB har ændret sig med +%0,24 i løbet af den sidste time, -%10,84 i løbet af 24 timer og -%32,55 i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på Crumbcat er $ 494,26K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CRUMB er 999,51M, med et samlet udbud på 999507726.088465. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 494,26K.
I løbet af i dag var prisændringen af Crumbcat til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Crumbcat til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Crumbcat til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Crumbcat til USD $ 0.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ 0
|-%10,84
|30 dage
|$ 0
|+%86,07
|60 dage
|$ 0
|-%46,71
|90 dage
|$ 0
|--
CRUMB is a meme token on the Solana blockchain, centered around a lovable GIF cat that has quickly become an symbol of Solana’s/Jupiters meme culture. Dubbed “Crumbcat,” this feline is not just another internet kitty - it’s the first major meme cat on Jupiter, the largest DEX aggregator on Solana, and also features in the Official Jupiter Theme Song, giving it both cultural and cosmic significance.
At its core, CRUMB embraces the whimsical, community-driven nature of meme tokens. There are no promises of groundbreaking utility or complicated tokenomics—just pure internet joy, community vibes, and the spirit of decentralized fun. It’s a celebration of meme culture, Web3 creativity, and the Solana ecosystem.
Crumbcat lives at the intersection of internet culture and Solana speed. The token has already gained traction, with over 1,000 holders and a market cap approaching $1 million. It’s actively traded on popular Solana platforms like Jupiter (verified), Phantom, Meteora DAMM V2, and Maestro Bot. The CRUMB community is growing fast.
Visually, CRUMB leans hard into its aesthetic: a looping, purring, and chaotic-yet-charming animated cat that perfectly captures the energy of the project. Behind the meme is a team focused on creating a fun, engaging experience without overpromising or overcomplicating. Instead of a whitepaper full of jargon, CRUMB gives you a GIF, a song, and a chance to vibe.
So what is CRUMB really about? It’s about community. It’s about Solana. It’s about cat GIFs. It’s about not taking crypto too seriously while still showing up, holding strong, and building something weirdly wonderful—together. Whether you’re in it for the memes, the music, or the meows, CRUMB offers a lighthearted space to join a galactic journey powered by cuteness, culture, and crypto.
|Tid (UTC+8)
|Type
|Information
|11-01 15:13:00
|Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
|11-01 13:14:00
|Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
|10-31 18:37:21
|Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
|10-31 15:48:21
|Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
|10-31 05:09:00
|Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
|10-31 01:38:24
|Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden
