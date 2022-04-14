CROY AI (CROY) Tokenomics Få vigtig indsigt i CROY AI (CROY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CROY AI (CROY) Information CROY Tools is dedicated to enhancing the safety and effectiveness of trading in the crypto trenches with a suite of innovative utilities. Our flagship offering is an AI agent designed for on-chain analysis, specifically targeting newly migrated or pre-migration coins with market caps starting at $20k. The blockchain ecosystem, particularly in the trenches of emerging tokens, is rife with both opportunity and risk. As traders sift through thousands of projects, the need for tools that provide clear, actionable insights has never been greater. CROY was built to fill this gap, offering traders the guidance and support they need to thrive. Our mission is to make trading safer, more informed, and more community-driven. With tools like the CROY AI Agent, blacklists for scams and copycat projects, and a growing ecosystem of analytics and dashboards, we aim to empower traders to navigate the trenches with confidence. Officiel hjemmeside: https://croy.app/ Hvidbog: https://docs.croy.app/ Køb CROY nu!

CROY AI (CROY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CROY AI (CROY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.43K $ 18.43K $ 18.43K Samlet udbud $ 959.66M $ 959.66M $ 959.66M Cirkulerende forsyning $ 920.98M $ 920.98M $ 920.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.20K $ 19.20K $ 19.20K Alle tiders Høj: $ 0.00815994 $ 0.00815994 $ 0.00815994 Alle tiders Lav: $ 0.0000163 $ 0.0000163 $ 0.0000163 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om CROY AI (CROY) pris

CROY AI (CROY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CROY AI (CROY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CROY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CROY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CROY's tokenomics, kan du udforske CROY tokens live-pris!

