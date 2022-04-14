CROW (CROW) Tokenomics Få vigtig indsigt i CROW (CROW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CROW (CROW) Information A Memecoin on Solana Chain. Try to make Cult of Crow for Community with Pfp on our website. you can make by yourself . Visit our Website https://thecrow.farm/ The Crow, Enemy of Farmers and Jeets Since The Beginning of Time. Community Take Over to help Crow defeat Farmers & Jeets. We will Keep Building together with Community. Fight Jeeters, Farmers etc. I Sure each Holder will win here. Join Us. Lets Make a Big and Strong Community and be $CROW number 1 on SOLANA MEMECOIN. LFG Officiel hjemmeside: https://thecrow.farm/ Hvidbog: https://thecrow.farm/ Køb CROW nu!

CROW (CROW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CROW (CROW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.36K $ 11.36K $ 11.36K Samlet udbud $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M Cirkulerende forsyning $ 970.70M $ 970.70M $ 970.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.70K $ 11.70K $ 11.70K Alle tiders Høj: $ 0.00057212 $ 0.00057212 $ 0.00057212 Alle tiders Lav: $ 0.00000882 $ 0.00000882 $ 0.00000882 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om CROW (CROW) pris

CROW (CROW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CROW (CROW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CROW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CROW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CROW's tokenomics, kan du udforske CROW tokens live-pris!

CROW Prisprediktion Vil du vide, hvor CROW måske er på vej hen? Vores CROW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CROW Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!