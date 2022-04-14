Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cronos zkEVM CRO (ZKCRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Information Officiel hjemmeside: https://cronos-pos.org/ Hvidbog: https://whitepaper.cronos.org/ Køb ZKCRO nu!

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cronos zkEVM CRO (ZKCRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.29M $ 22.29M $ 22.29M Samlet udbud $ 135.67M $ 135.67M $ 135.67M Cirkulerende forsyning $ 135.67M $ 135.67M $ 135.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.29M $ 22.29M $ 22.29M Alle tiders Høj: $ 0.229521 $ 0.229521 $ 0.229521 Alle tiders Lav: $ 0.070262 $ 0.070262 $ 0.070262 Nuværende pris: $ 0.164107 $ 0.164107 $ 0.164107 Få mere at vide om Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) pris

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZKCRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZKCRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZKCRO's tokenomics, kan du udforske ZKCRO tokens live-pris!

ZKCRO Prisprediktion Vil du vide, hvor ZKCRO måske er på vej hen? Vores ZKCRO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZKCRO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!