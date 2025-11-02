UdvekslingDEX+
Den direkte Crome pris i dag er 0.00936241 USD. Følg med i realtid CROME til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CROME prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Crome Pris (CROME)

1 CROME til USD direkte pris:

$0.00937565
$0.00937565$0.00937565
0.00%1D
Crome (CROME) Live prisdiagram
Crome (CROME) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00931333
$ 0.00931333$ 0.00931333
24H lav
$ 0.00944532
$ 0.00944532$ 0.00944532
24H høj

$ 0.00931333
$ 0.00931333$ 0.00931333

$ 0.00944532
$ 0.00944532$ 0.00944532

$ 0.322876
$ 0.322876$ 0.322876

$ 0.00907856
$ 0.00907856$ 0.00907856

+0.19%

-0.08%

-1.35%

-1.35%

Crome (CROME) realtidsprisen er $0.00936241. I løbet af de sidste 24 timer har CROME handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00931333 og et højdepunkt på $ 0.00944532, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CROMEs højeste pris nogensinde er $ 0.322876, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00907856.

Når det gælder kortsigtet performance, CROME har ændret sig med +0.19% i løbet af den sidste time, -0.08% i løbet af 24 timer og -1.35% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Crome (CROME) Markedsinformation

$ 9.36K
$ 9.36K$ 9.36K

--
----

$ 9.36K
$ 9.36K$ 9.36K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Crome er $ 9.36K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CROME er 1.00M, med et samlet udbud på 1000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.36K.

Crome (CROME) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Crome til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Crome til USD $ -0.0004001887.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Crome til USD $ -0.0083068413.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Crome til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.08%
30 dage$ -0.0004001887-4.27%
60 dage$ -0.0083068413-88.72%
90 dage$ 0--

Hvad er Crome (CROME)

CROME introduces the first tokenized liquid agents, a new class of intelligent on-chain asset built on the ERC-LA standard. By merging the fungibility of ERC-20 tokens with the programmability of ERC-6551, each CROME token carries its own wallet, memory, and autonomous behavior. These liquid agents are capable of executing on-chain instructions, referencing and coordinating with other agents, and forming recursive structures or swarm-based intelligence systems. With the ability to act independently while remaining composable, CROME enables a new paradigm of programmable intelligence on-chain. This creates groundbreaking possibilities across DeFi, governance, and autonomous digital ecosystems, positioning CROME as the foundation for a future of intelligent, self-operating blockchain assets.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Crome (CROME) Ressource

Crome Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Crome (CROME) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Crome (CROME) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Crome.

Tjek Crome prisprediktion nu!

CROME til lokale valutaer

Crome (CROME) Tokenomics

At forstå tokenomics for Crome (CROME) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CROME Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Crome (CROME)

Hvor meget er Crome (CROME) værd i dag?
Den direkte CROME pris i USD er 0.00936241 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CROME til USD pris?
Den aktuelle pris på CROMEtil USD er $ 0.00936241. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Crome?
Markedsværdien for CROME er $ 9.36K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CROME?
Den cirkulerende forsyning af CROME er 1.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CROME?
CROME opnåede en ATH-pris på 0.322876 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CROME?
CROME så en ATL-pris på 0.00907856 USD.
Hvad er handelsvolumen for CROME?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CROME er -- USD.
Bliver CROME højere i år?
CROME kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CROME prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Crome (CROME) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

