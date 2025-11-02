Crome (CROME) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00931333 $ 0.00931333 $ 0.00931333 24H lav $ 0.00944532 $ 0.00944532 $ 0.00944532 24H høj 24H lav $ 0.00931333$ 0.00931333 $ 0.00931333 24H høj $ 0.00944532$ 0.00944532 $ 0.00944532 All Time High $ 0.322876$ 0.322876 $ 0.322876 Laveste pris $ 0.00907856$ 0.00907856 $ 0.00907856 Prisændring (1H) +0.19% Prisændring (1D) -0.08% Prisændring (7D) -1.35% Prisændring (7D) -1.35%

Crome (CROME) realtidsprisen er $0.00936241. I løbet af de sidste 24 timer har CROME handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00931333 og et højdepunkt på $ 0.00944532, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CROMEs højeste pris nogensinde er $ 0.322876, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00907856.

Når det gælder kortsigtet performance, CROME har ændret sig med +0.19% i løbet af den sidste time, -0.08% i løbet af 24 timer og -1.35% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Crome (CROME) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.36K$ 9.36K $ 9.36K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.36K$ 9.36K $ 9.36K Cirkulationsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Samlet Udbud 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Crome er $ 9.36K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CROME er 1.00M, med et samlet udbud på 1000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.36K.