croissant the baby amarillo (CROISSANT) Tokenomics Få vigtig indsigt i croissant the baby amarillo (CROISSANT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

croissant the baby amarillo (CROISSANT) Information Croissant is a memecoin that pays tribute to the viral armadillo named Croissant! Beloved by millions on TikTok, this iconic armadillo is now immortalized on the Solana blockchain. As a community run memecoin, Croissant has no formal team or roadmap. Memecoins are inherently volatile assets and should never be traded with expectations of financial return. Croissant is meant for entertainment purposes only! Officiel hjemmeside: https://croissantonsol.xyz Køb CROISSANT nu!

croissant the baby amarillo (CROISSANT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for croissant the baby amarillo (CROISSANT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.28K $ 8.28K $ 8.28K Samlet udbud $ 997.49M $ 997.49M $ 997.49M Cirkulerende forsyning $ 997.49M $ 997.49M $ 997.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.28K $ 8.28K $ 8.28K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om croissant the baby amarillo (CROISSANT) pris

croissant the baby amarillo (CROISSANT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for croissant the baby amarillo (CROISSANT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CROISSANT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CROISSANT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CROISSANT's tokenomics, kan du udforske CROISSANT tokens live-pris!

CROISSANT Prisprediktion Vil du vide, hvor CROISSANT måske er på vej hen? Vores CROISSANT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CROISSANT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!