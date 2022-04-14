Croginal Cats (CROGINAL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Croginal Cats (CROGINAL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Croginal Cats (CROGINAL) Information We are the degen cats of cronos! We are CROGINAL! We feed our family, let us show you how community does it right! Come shake up sleepy cronos with us! Discord is our official home. Come eat with the FAM🦁 Officiel hjemmeside: https://www.croginalcats.xyz/ Køb CROGINAL nu!

Croginal Cats (CROGINAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Croginal Cats (CROGINAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 35.76K Samlet udbud $ 939.45M Cirkulerende forsyning $ 939.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.76K Alle tiders Høj: $ 0.00106907 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Croginal Cats (CROGINAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Croginal Cats (CROGINAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CROGINAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CROGINAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CROGINAL's tokenomics, kan du udforske CROGINAL tokens live-pris!

CROGINAL Prisprediktion Vil du vide, hvor CROGINAL måske er på vej hen? Vores CROGINAL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CROGINAL Tokens prisprediktion nu!

