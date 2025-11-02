Crocodile Finance (CROC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 12.66 $ 12.66 $ 12.66 24H lav $ 13.1 $ 13.1 $ 13.1 24H høj 24H lav $ 12.66$ 12.66 $ 12.66 24H høj $ 13.1$ 13.1 $ 13.1 All Time High $ 29.85$ 29.85 $ 29.85 Laveste pris $ 9.96$ 9.96 $ 9.96 Prisændring (1H) +0.10% Prisændring (1D) +2.12% Prisændring (7D) -6.92% Prisændring (7D) -6.92%

Crocodile Finance (CROC) realtidsprisen er $13. I løbet af de sidste 24 timer har CROC handlet mellem et lavpunkt på $ 12.66 og et højdepunkt på $ 13.1, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CROCs højeste pris nogensinde er $ 29.85, mens den laveste pris nogensinde er $ 9.96.

Når det gælder kortsigtet performance, CROC har ændret sig med +0.10% i løbet af den sidste time, +2.12% i løbet af 24 timer og -6.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Crocodile Finance (CROC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M Cirkulationsforsyning 173.93K 173.93K 173.93K Samlet Udbud 173,927.1726143236 173,927.1726143236 173,927.1726143236

Den nuværende markedsværdi på Crocodile Finance er $ 2.26M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CROC er 173.93K, med et samlet udbud på 173927.1726143236. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.26M.