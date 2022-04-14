croc cat (CROC) Tokenomics Få vigtig indsigt i croc cat (CROC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

croc cat (CROC) Information the cat has a croc on his head Officiel hjemmeside: https://linktr.ee/croccat Køb CROC nu!

croc cat (CROC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for croc cat (CROC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 103.22K $ 103.22K $ 103.22K Samlet udbud $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Cirkulerende forsyning $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 103.22K $ 103.22K $ 103.22K Alle tiders Høj: $ 0.00529201 $ 0.00529201 $ 0.00529201 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00010323 $ 0.00010323 $ 0.00010323 Få mere at vide om croc cat (CROC) pris

croc cat (CROC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for croc cat (CROC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CROC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CROC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CROC's tokenomics, kan du udforske CROC tokens live-pris!

CROC Prisprediktion Vil du vide, hvor CROC måske er på vej hen? Vores CROC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CROC Tokens prisprediktion nu!

