Croatian Football Federation Token (VATRENI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 24H lav $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 24H høj 24H lav $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 24H høj $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 All Time High $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 Laveste pris $ 0.050045$ 0.050045 $ 0.050045 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) -1.52% Prisændring (7D) +31.13% Prisændring (7D) +31.13%

Croatian Football Federation Token (VATRENI) realtidsprisen er $1.48. I løbet af de sidste 24 timer har VATRENI handlet mellem et lavpunkt på $ 1.48 og et højdepunkt på $ 1.5, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VATRENIs højeste pris nogensinde er $ 1.85, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.050045.

Når det gælder kortsigtet performance, VATRENI har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -1.52% i løbet af 24 timer og +31.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Croatian Football Federation Token (VATRENI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.76M$ 5.76M $ 5.76M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 31.60M$ 31.60M $ 31.60M Cirkulationsforsyning 3.89M 3.89M 3.89M Samlet Udbud 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157

Den nuværende markedsværdi på Croatian Football Federation Token er $ 5.76M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VATRENI er 3.89M, med et samlet udbud på 21359921.793765157. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 31.60M.