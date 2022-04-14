Croatian FF Fan Token (VATRENI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Croatian FF Fan Token (VATRENI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Croatian FF Fan Token (VATRENI) Information VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token. Officiel hjemmeside: https://token.hns-cff.hr/ Køb VATRENI nu!

Croatian FF Fan Token (VATRENI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Croatian FF Fan Token (VATRENI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 998.33K $ 998.33K $ 998.33K Samlet udbud $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Cirkulerende forsyning $ 990.25K $ 990.25K $ 990.25K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 30.24M $ 30.24M $ 30.24M Alle tiders Høj: $ 1.71 $ 1.71 $ 1.71 Alle tiders Lav: $ 0.050045 $ 0.050045 $ 0.050045 Nuværende pris: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Få mere at vide om Croatian FF Fan Token (VATRENI) pris

Croatian FF Fan Token (VATRENI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Croatian FF Fan Token (VATRENI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VATRENI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VATRENI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VATRENI's tokenomics, kan du udforske VATRENI tokens live-pris!

VATRENI Prisprediktion Vil du vide, hvor VATRENI måske er på vej hen? Vores VATRENI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VATRENI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!