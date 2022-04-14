Cris Hensan (SEAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cris Hensan (SEAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cris Hensan (SEAT) Information SEAT is a charitable token that has made verifiable donations to charities and is a meme of a popular television series from the early 2000s. Officiel hjemmeside: https://crishensan.com/ Køb SEAT nu!

Cris Hensan (SEAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cris Hensan (SEAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.10K $ 14.10K $ 14.10K Samlet udbud $ 996.30M $ 996.30M $ 996.30M Cirkulerende forsyning $ 996.30M $ 996.30M $ 996.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.10K $ 14.10K $ 14.10K Alle tiders Høj: $ 0.00161349 $ 0.00161349 $ 0.00161349 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Cris Hensan (SEAT) pris

Cris Hensan (SEAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cris Hensan (SEAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SEAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SEAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SEAT's tokenomics, kan du udforske SEAT tokens live-pris!

SEAT Prisprediktion Vil du vide, hvor SEAT måske er på vej hen? Vores SEAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SEAT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!