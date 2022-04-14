Crestal Nation (NATION) Tokenomics Få vigtig indsigt i Crestal Nation (NATION), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner. Officiel hjemmeside: https://www.crestal.network/ Hvidbog: https://docs.crestal.network/nation/litepaper

Crestal Nation (NATION) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Crestal Nation (NATION), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.81M Samlet udbud $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 3.13B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.17M Alle tiders Høj: $ 0.00161869 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.0012134

Crestal Nation (NATION) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Crestal Nation (NATION) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NATION tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NATION tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NATION's tokenomics, kan du udforske NATION tokens live-pris!

